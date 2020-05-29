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В Роскачестве назвали самые вредные виды алкоголя

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Специалисты Роскачества напомнили россиянам, что алкоголь не только опасен для здоровья, но также мешает похудению. Эксперты отметили, что некоторые спиртные напитки обладают высокой калорийностью.

Больше всего фигуре навредит ликер, в ста миллилитрах которого содержится 327 килокалорий. На втором месте антирейтинга находится коньяк с энергетической ценностью 240 килокалорий на 100 миллилитров. Чтобы не потерять тонус, специалисты рекомендуют выпивать не более одного бокала сухого вина в день.

Автор: 29 мая 2020, 12:40 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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