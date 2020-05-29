В Роскачестве назвали самые вредные виды алкоголя

Специалисты Роскачества напомнили россиянам, что алкоголь не только опасен для здоровья, но также мешает похудению. Эксперты отметили, что некоторые спиртные напитки обладают высокой калорийностью.
Больше всего фигуре навредит ликер, в ста миллилитрах которого содержится 327 килокалорий. На втором месте антирейтинга находится коньяк с энергетической ценностью 240 килокалорий на 100 миллилитров. Чтобы не потерять тонус, специалисты рекомендуют выпивать не более одного бокала сухого вина в день.
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