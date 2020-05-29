Десятки человек устроили перестрелку под Киевом

Десятки человек устроили перестрелку в городе Бровары Киевской области Украины. Огонь открыли предприниматели, занимавшиеся пассажирскими перевозками.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. Задержаны десять нарушителей, в отношении них возбуждены уголовные дела.
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