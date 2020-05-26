В Подмосковье мужчина до смерти забил маленького упавшего с лестницы сына

Следователи выдвинули новую версию смерти полуторагодовалого мальчика в Наро-Фоминске. Ранее причиной его гибели считали падение с лестницы.
Теперь правоохранители считают, что ребенка забил до смерти отец. На голове малыша нашли гематому, от которой он скончался в течение суток. Мужчине предъявлено обвинение.
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