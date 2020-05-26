В Минздраве России рассказали о соотношении пьющих мужчин и женщин

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн раскрыл соотношение пьющих мужчин и женщин в стране. По данным специалиста, первые прибегают к спиртному чаще. Брюн пояснил, что на одну злоупотребляющую алкоголем представительницу прекрасного пола приходится около четырех пьющих мужчин.
Ранее Брюн сообщил о скачке смертности среди россиян трудоспособного возраста. За три месяца 2020-го умерло больше граждан в данной возрастной категории, чем за весь предыдущий год.
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