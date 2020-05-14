Жители Петербурга сообщили об аномальной погоде в мае

Утром 14 мая в Санкт-Петербурге прошел мокрый снег с дождем. Об аномальной погоде рассказали местные жители в социальных сетях.
Горожане опубликовали фотографии улиц и пожелали друг другу "доброго снежного утра". Один из пользователей отметил, что в такую погоду легче соблюдать режим самоизоляции, сообщает НСН.
Сейчас в Санкт-Петербурге температура воздуха составляет +2. Позже столбики термометров поднимутся до +11.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
без подарка на свадьбу
Хамелиона
COVID-19
Форум
"врач" из америки
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?