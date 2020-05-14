Бокерия рассказал о вреде плотного завтрака

Российский кардиохирург Лео Бокерия развеял распространенный миф о том, что завтрак должен быть плотным. По его словам, если человек наелся досыта с утра, пищеварительная система начинает активно работать. "В итоге ему хочется полежать, поспать", – уточнил специалист.
Бокерия добавил, что во время операций не отвлекается на приемы пищи, а после их окончания может съесть творог. Обычно врач возвращается домой не раньше 20:00 мск. Только в позднее время он позволяет себе сытные блюда. Такой режим дня специалист позаимствовал у американских коллег, сообщает Пятый канал.
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