Стало известно об отмене общих перемен в школах из-за коронавируса

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по организации работы в школах в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19. Авторы документа советуют отменить общие перемены после открытия общеобразовательных учреждений.

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", – говорится в рекомендациях. Также ведомство настаивает на пересмотре времени начала первого урока для разных классов с целью ограничения контактов учащихся, сообщает RT.