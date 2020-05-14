Стало известно об отмене общих перемен в школах из-за коронавируса

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по организации работы в школах в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19. Авторы документа советуют отменить общие перемены после открытия общеобразовательных учреждений.
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", – говорится в рекомендациях. Также ведомство настаивает на пересмотре времени начала первого урока для разных классов с целью ограничения контактов учащихся, сообщает RT.
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