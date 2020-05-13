В Минпросвещения России заявили о переносе ЕГЭ

Представители Министерства просвещения России сообщили о переносе сроков проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на более поздний срок. Начало тестирования учеников было запланировано на 8 июня.
В министерстве уточнили, что экзамены смогут сдать лишь те ученики, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Кроме того, количество тестируемых в местах проведения ЕГЭ будет ограничено. Представители ведомства добавили, что девятиклассников вовсе освободят от обязательных экзаменов по математике и русскому языку.
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