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Общество

В Минпросвещения России заявили о переносе ЕГЭ

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Представители Министерства просвещения России сообщили о переносе сроков проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на более поздний срок. Начало тестирования учеников было запланировано на 8 июня.

В министерстве уточнили, что экзамены смогут сдать лишь те ученики, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Кроме того, количество тестируемых в местах проведения ЕГЭ будет ограничено. Представители ведомства добавили, что девятиклассников вовсе освободят от обязательных экзаменов по математике и русскому языку.


13 мая 2020, 14:36 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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