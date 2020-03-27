Собянин открыл в Москве шесть новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Некрасовской линии Московского метрополитена. Он соединит розовую ветку с Калининской линией метро и Московским центральным кольцом (МЦК), сообщает "Вечерняя Москва".
Таким образом, на карте метро появятся шесть новых станций -"Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Общая протяженность линии составила 22 километра. Собянин отметил, что строительство участка было особенно трудным, поскольку на пути были автомагистрали, железная дорога, переходы и другие препятствия.
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