Путин собрался выступить в связи с пандемией коронавируса

Очень важно подобрать правильные слова для того, чтобы успокоить граждан. Именно этим сейчас занимается глава государства.
По последним данным, Владимир Путин уже завершает работу над обращением к россиянам, касающимся коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В Кремле уточнили, что в ближайшие часы выступление Владимира Владимировича покажут по телевидению. Судя по всему, политик будет говорить в прямом эфире.
Напомним, что первые случаи коронавируса были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. За пару месяцев COVID-19 поработил буквально весь мир.
В России принимаются жесткие меры по борьбе с распространением инфекции. Закрыты внешние границы, туристам въезд временно запрещен. Университеты и школы переведены на дистанционную работу. Всех прибывших из-за рубежа обязуют сесть на домашний карантин. Благодаря этому наша страна до сих пор не является очагом заражения.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Сексу хана?
У Петросяна родился ребенок
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?