Новейшее американское оружие оказалось поделкой из Китая

Компания Lokheed Martin представила публике модель новейшего наземного гиперзвукового оружия под кодовым названием LRHW. Пользователи Сети с сомнением отнеслись к новинке.



Пока все, что разработчики могут представить на суд публике – это планируемые технические характеристики разработки, а также макет. Что касается первой части, то тут создатели новейшего оружия США буквально превзошли сами себя.

Они обещают, что у ракет будет управляемая боевая часть, которая сможет развивать скорость, в пять раз превышающую звуковую. Запуск планируется осуществлять с наземных платформ, при этом снаряды будут достигать границ атмосферы, что сделает их недосягаемыми для ПВО вероятного противника.

Загвоздка возникла со второй частью представленного публике прототипа – самой техникой. Как заметили пользователи Сети, разработчики всего лишь показали людям яркие буклеты и полноразмерный макет. Причем даже это, уверены они, создатели не стали делать сами, а заказали в Китае, передает "Царьград".

Согласно планам, первые экспериментальные образцы должны будут поступить на вооружение армии США уже в 2023 году. Разработчики надеются, что система станет "мощным сдерживающим фактором".

Сетевые эксперты однако не верят в радужные перспективы новейшего американского вооружения. Они отмечают, что речь, скорее всего, идет о банальной рекламной кампании, а настоящие технические характеристики будут не столь хороши, как о них говорят.