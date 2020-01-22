Известный военный предупредил о ракетном ударе по Москве

В случае нанесения ракетного удара по Москве длительность
работы системы противовоздушной обороны составит около нескольких десятков
минут, заявил военный. По его словам, ракеты вероятного противника будут
приближаться к столице со скоростью порядка семи километров в секунду.
Ее запуск зафиксируют системы космического слежения, после чего будет передан сигнал о ракетном нападении. Летящий снаряд окажется под наблюдением радиолокационных станций. Они размещены вдоль российских границ, подчеркнул военный.
По его словам, система противоракетной обороны способна обнаружить цель на расстоянии до нескольких тысяч километров. Уничтожение вражеских баллистических ракет не займет много времени: на это уйдут считаные минуты, подчеркнул военный.
Ранее в нескольких крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись учения по гражданской обороне. Жителям многоквартирных домов рассказывали о ближайших убежищах. От ядерной атаки они вряд ли спасут, но уберегут в случае разрушения зданий.
Напомним, что в прошлом году Соединенные Штаты вышли из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Эксперты полагают, что Вашингтон активно разрабатывает оружие нового поколения. Его могут развернуть в странах – союзниках США по НАТО или максимально близко к границе России – к примеру, на Украине, считают военные аналитики.
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