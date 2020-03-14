Российского полицейского и его любовницу уволили за селфи с трупами в морге

Ранее в СМИ появился совместный снимок майора уголовного розыска ОМВД 31-летнего Вячеслава Горнеева и оперуполномоченного старшего лейтенанта 23-летней Татьяны Пурышевой. Они сделали селфи в судебном морге прямо на фоне трупов. Известно, что туда они приехали для работы.
На фото видно, как мужчина улыбается, рядом стоит черноволосая девушка. Для снимка она приподняла одетые в перчатки руки вверх. Позади них лежат несколько мертвых людей. В свободном доступе совместная фотография сотрудников полиции оказалась благодаря супруге майора, которая приревновала мужа к девушке на фото и из-за мести передала кадр в правоохранительные органы и журналистам.
Знакомые с героями истории люди говорят, что между Вячеславом и Татьяной, действительно, завязались романтические отношения.
Снимок не мог остаться незамеченным и породил настоящий скандал. Пользователи Сети были шокированы таким легкомысленным поведением сотрудников уголовного розыска. Бездействовать не стали и в отделе ОМВД. По данным издания "Коммерсантъ", Горнеева и Пурышеву уволили. Вместе с ними из органов выгнали и начальников – полковников Алексея Кориненко и Ивана Понятойкина.
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