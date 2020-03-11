Уральский полицейский напал на почтальонов и объявил себя в розыск

В Екатеринбурге взяли под стражу бывшего дорожного полицейского Михаила Кислицына. Следователи установили, что он осуществлял налеты на почтальонов и похищал деньги, после чего объявил себя в розыск, сообщает URA.ru.

В 2019 году Кислицын был приговорен к трем годам тюрьмы условно после получения взятки: он брал деньги за покровительство перевозчикам грузов. После этого оборотня в погонах уволили из правоохранительных органов, однако он продолжил нападения на граждан.