Уральский полицейский напал на почтальонов и объявил себя в розыск

В Екатеринбурге взяли под стражу бывшего дорожного полицейского Михаила Кислицына. Следователи установили, что он осуществлял налеты на почтальонов и похищал деньги, после чего объявил себя в розыск, сообщает URA.ru.
В 2019 году Кислицын был приговорен к трем годам тюрьмы условно после получения взятки: он брал деньги за покровительство перевозчикам грузов. После этого оборотня в погонах уволили из правоохранительных органов, однако он продолжил нападения на граждан.
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