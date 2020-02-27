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Происшествия

Двое полицейских убили пассажира такси электрошокером в Иркутске

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Уснувший в такси пассажир умер в Иркутске после того, как двое полицейских попытались разбудить его с помощью электрошокером. Их уволили из правоохранительных органов и поместили под арест, сообщает телеканал "Царьград".

Инцидент произошел ночью 15 февраля. Водитель не смог разбудить 24-летнего молодого человека и вызвал на помощь стражей порядка. Прибывшие на место полицейские решили применить специальные средства, но удар током оказался для него смертельным. В отношении бывших полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Автор: 27 февраля 2020, 12:53

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