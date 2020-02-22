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Общество

Мясопустная неделя: в чем смысл праздника

Фото: pixabay.com
В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, когда верующие отмечают праздник под названием Неделя о Страшном Суде или Мясопустная неделя. В чем духовный и прикладной смысл праздника, читайте на "Дни.ру".
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Мясопустная неделя

Название этого дня состоит из двух частей. Слово "неделя" - всего лишь старинное название воскресенья. Первая часть названия связана с подготовкой верующих к Великому посту. В этот день, по Уставу, еще можно употреблять в пищу мясо.

Вскоре однако от него придется отказаться – "отпустить" его. И хотя на следующей седмице (неделе) поста еще не будет, в соответствии со строгими правилами верующих, необходимо исключить из своей трапезы мясо. Таким образом православные подготавливают себя к периоду Великого поста, когда им долгое время придется соблюдать различные ограничения.

Страшный суд

О том, что после смерти человека ждет суд, на котором будет решаться судьба его бессмертной души, говорили еще за несколько тысячелетий до рождения Иисуса. Египтяне верили, что умерший встречается со стражем загробного мира Осирисом, который и решает, что делать с ним дальше.

Представление о том, что готовиться надо и к Страшному Суду, во время которого из мертвых воскреснут все когда-либо жившие люди, появилось уже у древних иудеев. В христианстве это событие тесно связано со Вторым пришествием Христа. Именно он возьмет на себя роль Судии.

"Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну", – Ин. 5:22

В этот момент все люди предстанут перед Господом и ответят за все дела, которые совершали в жизни. Святые отцы напоминают, что просто не совершать зла для того, чтобы избежать попадания в ад, недостаточно. Необходимо не забывать совершать и добрые поступки.

Иисус говорил своим ученикам: то, что люди делали и не делали по отношению к "сим меньшим", то они делали или не делали и по отношению к нему. Вспоминая об этих словах, верующие стремятся помочь ближним, накормить голодных и согреть замерзающих.

Празднование

В православном богослужении неделя о Страшном суде начинается в предыдущий день с вечерни, на которую поют стихири. Следом, на утрени, поют канон и хвалительные стихири, связанные с евангельскими отрывками об этом событи.

Великий пост в 2020 году

В 2020 году начало Великого поста выпадает на 2 марта. Заканчивается он 18 апреля. Уточнить даты других постов и Великих православных праздников можно в церковном календаре. В сюжете "Дни.ру" можно узнать интересные детали о каждом конкретном дне.

22 февраля 2020, 06:29

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