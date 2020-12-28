Москвичи смогут узнать историю предков онлайн

Раньше для получения такой информации необходимо было приезжать в архив. Сейчас же найти информацию можно не выходя из дома.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в онлайн-сервис "Моя семья" вошли метрические книги более 1400 храмов, так как именно они до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС.
С января этого года архивное ведомство приняло на хранение свыше 2500 документов личного происхождения. Всего же в Главном архивном управлении хранится более ста тысяч писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали горожане.
Сервис получит развитие в 2021 году. Тогда его каталог планируют дополнить информацией по составу семей – из ревизских сказок, которые вели госучреждения, и исповедных ведомостей, сформированных священниках по каждому церковному приходу.
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