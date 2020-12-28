Москвичи смогут узнать историю предков онлайн

В преддверии новогодних праздников мэрия Москвы решила сделать подарок жителям столицы. Открылся новый онлайн-сервис “Моя семья”, на котором можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года.



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