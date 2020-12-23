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Общество
Посетителям центра

Посетителям центра "Мои документы" помогут роботы Алекс и Даша

Фото: АГН Москва
Консультировать посетителей флагманского центра "Мои документы" в ТРЦ "Щелковский" будут первые в России "роботы-коллеги". Они работают в одном месте и взаимодействуют друг с другом.
прочитано 358 раз

Роботы Алекс и Даша находятся в отдельном окне приема. Они ответят на вопросы посетителей о здоровом образе жизни и расскажут, как оформить необходимые документы, оплатить госпошлину или получить другие услуги.

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Взаимодействие с роботами происходит через единый интерфейс: камера, микрофон и тачскрин-дисплей. Алекс и Даша способны самостоятельно распознавать лицо и голос человека, после чего вступают с ним в контакт.

Роботов создала российская компания "Промобот". Разработка велась в Перми и Владивостоке.

Флагманский центр "Мои документы" в ТРЦ "Щелковский" открылся 21 декабря. Он предоставляет более 270 государственных услуг – от регистрации транспорта до содействия индивидуальным предпринимателям. В новом центре появились криптокабины – в них сотрудники офиса могут принимать документы для оформления загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации.

Фото: АГН Москва

Площадь флагманского центра – около 2,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что он будет принимать до 1,2 тысячи человек в день.

"Здесь, в здании Щелковского автовокзала, рядом с метро очень хорошая транспортная доступность, и городская среда очень качественная: снаружи выполнено хорошее благоустройство, и сам центр достаточно современный, красивый. Я надеюсь, что этот флагманский центр будет пользоваться популярностью", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии центра.

Фото: АГН Москва

В центре будут работать 84 окна приема. Также посетители смогут воспользоваться дополнительными сервисами: туристическим бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", кафе, медкабинетом.

Флагманский центр в ТРЦ "Щелковский" стал четвертым в Москве. Получить госуслуги в столице можно семь дней в неделю с 8 утра до 20 часов вечера в районных центрах, а флагманские работают с 10 до 20. Всего в городе работают 132 центра "Мои документы".

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Автор: 23 декабря 2020, 11:48

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