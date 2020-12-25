Рекордное количество техники и коммунальщиков задействовали в Подмосковье из-за метели

Власти Московской области задействовали рекордное количество техники и сотрудников коммунальных служб для уборки снега с дворов и улиц. Всему виной стала сильная метель, накрывшая Подмосковье в пятницу.
К очистке территорий привлекли более 17,7 тысячи работников и свыше 3,1 тысячи единиц спецтехники. Дорожные службы расчистили 24,5 тысячи километров дорог. В региональном Минтрансе обратили внимание, что при необходимости будет задействовано ещё больше техники, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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