Мисс Екатеринбург выгнали из автобуса из-за маски

Мисс Екатеринбург-2016 Елизавету Аниховскую вывели из автобуса из-за отсутствия медицинской маски. Девушке выписали штраф.
Аниховская рассказала, что во время поездки ей стало тяжело дышать. Поскольку в автобусе почти не было пассажиров, она решила на несколько минут снять маску. Однако оказавшийся в салоне сотрудник МВД счёл это оправдание недостаточным для нарушения правил. Он вывел победительницу конкурса красоты на улицу и составил протокол, сообщает Ura.ru.
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