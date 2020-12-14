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Общество
Адвокаты оценили законопроект о противодействии клевете в Сети: Сдерживающий фактор для недобросовестных людей

Адвокаты оценили законопроект о противодействии клевете в Сети: Сдерживающий фактор для недобросовестных людей

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/www.globallookpress.com
Последние годы в России особенно остро встал вопрос об ответственности за сказанное в Интернете. Многие граждане пострадали от громких и необоснованных обвинений в свой адрес со стороны недобросовестных людей.
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С развитием технологий такие деструктивные явления, как клевета и травля плотно обосновались на просторах Сети. Необдуманные слова могут не просто навредить, но и сломать жизнь добропорядочному человеку.

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Иллюзия анонимности дает ложное чувство безнаказанности. Теперь проблема будет решаться более комплексно. В России планируют ввести уголовную ответственность, которая будет тождественна ответственности за клевету в публичном выступлении и в СМИ. Российские юристы и адвокаты высказали мнение по поводу того, насколько нововведение поможет соблюдать порядок в Интернет-пространстве.

Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Зутиков, Горгадзе и партнеры", член СПЧ Шота Горгадзе считает, что необходимость законопроекта обоснована полностью. "Уже давно пространство Интернета превратилось в место, где можно безнаказанно, как думают многие, оклеветать человека, опорочить его доброе имя, писать все, что угодно, пользуясь анонимностью. Многие ошибочно полагают, что за это никогда не последует никакого наказания", – заявил он.

"То, что в Интернете нужно вести себя так же, как в жизни, некоторые люди не понимают", – считает адвокат.

Горгадзе назвал благом законопроект, который будет регулировать данную сферу, а также ужесточит ответственность за необоснованные обвинения, за клевету и за подстрекательство. "В противном случае мы столкнемся с ситуацией, когда человек годами, а то десятилетиями нарабатывает деловую репутацию, после чего тролли просто уничтожают все это за одну неделю", – резюмировал специалист.

Председатель Общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов также высоко оценил положения законопроекта. "Сейчас для того, чтобы подорвать репутацию человека, достаточно того, чтобы несколько "авторитетных" блогеров совершенно безответственно заявили о некоей истории. Могут и педофилом назвать, и вором, обвинить в незаконном приобретении имущества. При этом ни за что не отвечая. Эта тенденция, которая сегодня уже есть, она переполнила все допустимые нормы, потому что она влечет за собой достаточно жесткие последствия", – сообщил спецалист.

"Кто-то имеет крепкие нервы, а кто-то может просто не пережить травлю", – отметил Кабанов.

Кабанов добавил, что есть определенная сложность в том, чтобы доказывать вину злоумышленников, но сделать это точно возможно. "А когда возможно – это превратится в сдерживающий фактор для многих. Семь раз подумают, прежде чем озвучивать или публиковать в Сеть заведомо ложную информацию", – подвел черту эксперт.

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Автор: 14 декабря 2020, 21:19

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