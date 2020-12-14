В России ввели новые правила оформления больничного

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь их можно получить дистанционно.
При наличии легко передающихся от человека к человеку опасных заболеваний, в том числе – коронавирусной инфекции COVID-19, россияне смогут записаться на онлайн-консультацию врача и получить электронную версию листа о нетрудоспособности. Но для этого потребуется предоставить СНИЛС. Кроме того, в понедельника выдавать больничные смогут все учреждения с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры и стоматологи, передаёт RT.
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