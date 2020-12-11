Путин дал зеленый свет инициативе по регистрации зарубежных интернет-сервисов в правовом поле

Последнее время одним из наиболее актуальных вопросов стала проблема цензуры, которой иностранные интернет платформы подвергают российских журналистов, а также СМИ. Данная проблема была вынесена на обсуждение.
Исполнительный директор информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обратился к президенту Владимиру Путину по поводу вышеупомянутой темы. Журналист сообщил главнокомандующему, что продвинуться в решении данной проблемы может помочь законопроект, который бы обязывал зарубежные интернет-ресурсы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле.
Вышинский отметил, что это помогло бы исключить из вопроса о цензуре субъективный взгляд, который, к примеру, сегодня демонстрирует политика популярного видео-хостинга. Путин согласился, что идея является конструктивной, поэтому дал инициативе зеленый свет.
Российский президент подчеркнул, что прежде всего необходимо лишить иностранных конкурентов технологического преимущества. Речь идет о том, что на протяжении развития IT-сектора иностранные компании наращивали свои ресурсы и степень влияния, а российские специалисты во многом не обращали на это должного внимания, сообщается на официальном сайте Кремля.
Президент добавил, что Россия на сегодняшний день имеет все шансы сделать серьезный рывок вперед. При этом необходимо создавать для этого новые возможности, сообщил Путин.
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