Западные IT-компании ответят за цензуру в отношении российских СМИ

Право на свободный поиск и получение информации гарантировано 29-й статьей Конституции, напомнили в ведомстве. Российское законодательство на территории страны не должно подменяться правилами западных IT-гигантов, отметили в РКН.
"Правила интернет-компаний, предоставляющих нашим гражданам те или иные сервисы в сети Интернет, равно как и сама их деятельность, должны быть приведены этими компаниями в полное соответствие с российским законодательством", – сказано в сообщении ведомства.
В случае ограничения доступа к информации российских СМИ владельца интернет-ресурса признают нарушителем. После этого он будет внесен в соответствующий реестр.
Владельцу ресурса направят требование устранить нарушение. В случае отказа доступ к нему могут заблокировать.
В 2020 году Роскомнадзор выявил 24 случая цензуры российских СМИ со стороны иностранных IT-компаний. Ограничениям подверглись аккаунты РИА Новости, RT, "Спутник" и других отечественных ресурсов. Цензуре применялась и в отношении фильма Александра Рогаткина "Беслан", напомнили в ведомстве.
Ранее противодействие цензуре западных компаний в отношении российских СМИ обсудили на круглом столе в Общественной палате. Государство должно иметь широкий набор экономических и технических инструментов для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство, уверены эксперты.
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