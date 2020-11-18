Эксперты призвали государство защитить российские СМИ от западной цензуры

Похороны Армена Джигарханяна Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Среда
18 ноября
Лента новостей
16:43
"Упала в обморок от счастья": Седокова откровенно о поцелуе с Меладзе
16:39
Убившая своих двоих детей москвичка оказалась дочерью известного писателя
16:27
"С ним очень комфортно": подозреваемая в романе с Харламовым актриса сделала признание
16:19
Воробьев заявил о разработке единого проездного для Москвы и Подмосковья
16:17
Путин назвал "самое тревожное" в ситуации с коронавирусом
16:16
Улыбку Хабенского на фото с ребенком сочли очень странной
16:00
Боролись две недели: помощница о последних днях жизни Романа Виктюка
15:40
"Это долго": Путин возмущен тестами на COVID-19 в России
15:39
"Нас грабят": с ведущего Глеба Пьяных требуют более миллиона рублей
15:23
"Мне уже 75, а я все никак не помру": Якубович откровенно о состоянии здоровья
15:22
"Это стыдно": Боярский рассказал о заработке в период пандемии
14:49
Жириновский о политике России в Молдавии: Сами привели к власти "новую Тимошенко"
14:42
В Москве женщина призналась в убийстве собственных детей
14:42
Как правильно пить кофе – ответил врач
14:40
Голикова рассказала Путину о проблемах из-за коронавируса: Серьезный напряг
14:35
Иван Ургант поглумился над госпитализированным другом
14:32
Федосеева-Шукшина молит Бастрыкина защитить ее от Алибасова
14:30
В Челябинске пьяный мужчина угнал таки и катался по городу
14:12
Милонов заразился коронавирусом
14:08
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
14:03
При нападении на автосалон пострадали люди
13:47
Меладзе оказался в "красной зоне" московской клиники: Все встает на свои места
13:40
Cadillac XT6: Куда не ступала нога Моргенштерна
13:40
"Унизительно и несправедливо": Дочь Урганта о скандальном поступке темнокожего возлюбленного
13:32
Объявлен размер пенсий звезд российского шоу-бизнеса
13:18
Выступление Путина по коронавирусу – прямая трансляция
13:06
Есть жертвы: последствия лобового столкновения автобуса и грузовика сняли на видео
13:06
Экономисты предупредили россиян о скором снижении пенсий
13:05
"Попали в глаз": Кристина Асмус чуть ли не стала калекой
13:03
Сексуально извивающуюся Брежневу засняли без белья
12:54
Васильева о Джигарханяне: "Вчера еще был мужчиной в расцвете сил, а на похоронах – седой старик"
12:47
Под Москвой задержали курьера с двумя килограммами наркотиков
12:43
Зять Олега Стриженова вышел на связь после обвинения в изнасиловании
12:16
Политолог назвал "игры с Конституцией" в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов
12:15
"Потеряли совесть": жалующихся на безденежье артистов пристыдили
12:08
Народ набросился с грязными обвинениями на Никиту Михалкова
11:51
"Тобой руководят": сын предъявил ультиматум попавшей в больницу звезде "Интернов"
11:36
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
11:35
Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок
11:29
"Аферистку бы там заплевали и побили": родные и друзья радуются отсутствию Виталины у гроба Джигарханяна
11:22
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России составил 20,9 тысячи
11:13
Российские топ-менеджеры испытали вакцину от коронавируса "Спутник V"
10:57
В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу
10:47
Шепелев потерял покой из-за поведения сына в Сети
10:40
"Был перебит позвоночник": Пересильд рассказала о страшном несчастье
10:22
"Люблю": Цискаридзе отправил прощальное послание Виктюку
10:18
Одинокий Роман Виктюк оставил многомиллионное состояние
10:18
Песков заявил о нехватке Путину живого общения: Может позвонить в два часа ночи
10:13
В аварии со скорой помощью в Москве пострадали три человека
10:11
До пластической операции? Честное фото Пугачевой без макияжа и фильтров ужаснуло россиян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Тихановская боится не получить власть в случае ухода Лукашенко
Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании
Эксперт о достижениях протеста в Белоруссии: Лукашенко потерял в обществе остатки уважения
Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены
Возмущенный Киркоров плюнул в Цымбалюк-Романовскую на похоронах Джигарханяна
Мог бы еще жить: Цымбалюк-Романовская заявила о причастности родных к смерти Джигарханяна
Общество
Эксперты призвали государство защитить российские СМИ от западной цензуры

Эксперты призвали государство защитить российские СМИ от западной цензуры

Фото: oprf.ru
В Общественной палате России 18 ноября прошел круглый стол "Борьба за свободу слова в Сети: цензурирование российских СМИ как элемент геополитики". Участники обсудили меры по противодействию цензуре западных IT-гигантов в отношении отечественных средств массовой информации.
прочитано 80 раз

Модератором круглого стола выступил первый зампред комиссии ОП по защите информационного сообщества Александр Малькевич. Мероприятие началось с выступления главреда RT Маргариты Симоньян.

ПО ТЕМЕ

Общественная палата просит усилить контроль за получающими деньги из-за рубежа НКО

Twitter заблокировал аккаунт Комитета защиты национальных интересов

Роскомнадзор призвал Google прекратить цензуру российских СМИ

Недостаточное внимание к информационной безопасности может привести страну к катастрофе, считает она. Западные IT-гиганты продвигают свою политику и осуществляют цензуру российских СМИ, что противоречит Конституции, подчеркнула журналист.

По ее словам, материалы RT подвергались цензурированию и блокировке более тысячи раз. Чтобы вернуть информационный суверенитет необходимо внедрять отечественные аналоги западных интернет-платформ, считает Симоньян.

Западные IT-компании ведут системную политику по цензуре российских СМИ, подчеркнул Александр Малькевич. Это ущемляет интересы граждан РФ, государство должно пресекать подобную практику, уверен эксперт.

Он напомнил, что в этом году администрация YouTube удалила несколько аккаунтов российских СМИ, ограничила доступ к фильму-расследованию Александра Рогаткина "Беслан", ленте RT об американских выборах. Всего за последние годы заблокировано более 200 аккаунтов, где содержалась значимая для россиян информация, уточнил Малькевич.

"Интернет-платформы, которые свои нормы и правила ставят выше российских, выше конституционных прав граждан, должны быть подвергнуты жестким мерам воздействия через ограничение доступа к этим платформам. Необходимо продолжать совершенствовать российское законодательство. Государство должно иметь широкий набор инструментов как экономического, так и технического характера для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство", – уверен эксперт.

Фото: Carsten Rehder/dpa/www.globallookpress.com

В свою очередь первый зампред Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, юрист Артем Кирьянов рассказал о большом количестве фейковой информации, направленной на нагнетение паники и усиление негативных настроений в обществе.

"Правовые инструменты в Российской Федерации должны иметь стандарты не ниже мировых. Здесь мы можем ссылаться на регулирование информационных угроз в Сети в целом ряде стран: это могут быть примеры и турецкого законодательства, и Австралии, и Китая, Индии, Израиля и т. д.", – считает юрист.

Для борьбы с цензурой западных компаний нужно создать соответствующую нормативно-правовую базу, убежден первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Потенциальным наказанием могут быть штрафы, ограничение деловой активности и рекламы на российскую аудиторию, невозможность исполнения госконтрактов, отметил он.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что глобальные IT-компании нужно ввести в российское правовое поле, обязав их открывать представительства в нашей стране. По этому вопросу нужно обращаться ко всем государственным органам, имеющим право законодательной инициативы, заявил журналист.

В пользу введения штрафов для западных IT-компаний высказался и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. А директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов призвал создать механизмы контроля над алгоритмами, которые используют западные IT-компании.

Общественная палата уже готовит проект цифрового кодекса РФ. Это будет единый документ, содержащий прозвучавшие в ходе круглого стола инициативы, резюмировал Александр Малькевич.

Автор: 18 ноября 2020, 17:00 Источник: Общественная палата России ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог назвал "игры с Конституцией" в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов
Белорусским студентам рассылают SMS со странным предложением от Лукашенко
Источник назвал возможную дату начала политической реформы в Белоруссии
Политолог: В Молдавии готовят ультиматум российским миротворцам

Шоу-бизнес

Иван Ургант поглумился над госпитализированным другом
Федосеева-Шукшина молит Бастрыкина защитить ее от Алибасова
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
Меладзе оказался в "красной зоне" московской клиники: Все встает на свои места

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Улыбку Хабенского на фото с ребенком сочли очень странной

Внешний вид актера подвергли тщательному анализу
Шоу-бизнес

"Нас грабят": с ведущего Глеба Пьяных требуют более миллиона рублей

У журналиста произошел конфликт с бизнесменом
Шоу-бизнес

Горе: могила Джигарханяна утонула сразу после похорон

Что случилось на Ваганьково
Шоу-бизнес

"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал

Артист призвал российский шоу-бизнес пересмотреть жизненные ориентиры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+