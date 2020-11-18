Эксперты призвали государство защитить российские СМИ от западной цензуры

В Общественной палате России 18 ноября прошел круглый стол "Борьба за свободу слова в Сети: цензурирование российских СМИ как элемент геополитики". Участники обсудили меры по противодействию цензуре западных IT-гигантов в отношении отечественных средств массовой информации.



Модератором круглого стола выступил первый зампред комиссии ОП по защите информационного сообщества Александр Малькевич. Мероприятие началось с выступления главреда RT Маргариты Симоньян.



Недостаточное внимание к информационной безопасности может привести страну к катастрофе, считает она. Западные IT-гиганты продвигают свою политику и осуществляют цензуру российских СМИ, что противоречит Конституции, подчеркнула журналист.

По ее словам, материалы RT подвергались цензурированию и блокировке более тысячи раз. Чтобы вернуть информационный суверенитет необходимо внедрять отечественные аналоги западных интернет-платформ, считает Симоньян.

Западные IT-компании ведут системную политику по цензуре российских СМИ, подчеркнул Александр Малькевич. Это ущемляет интересы граждан РФ, государство должно пресекать подобную практику, уверен эксперт.

Он напомнил, что в этом году администрация YouTube удалила несколько аккаунтов российских СМИ, ограничила доступ к фильму-расследованию Александра Рогаткина "Беслан", ленте RT об американских выборах. Всего за последние годы заблокировано более 200 аккаунтов, где содержалась значимая для россиян информация, уточнил Малькевич.

"Интернет-платформы, которые свои нормы и правила ставят выше российских, выше конституционных прав граждан, должны быть подвергнуты жестким мерам воздействия через ограничение доступа к этим платформам. Необходимо продолжать совершенствовать российское законодательство. Государство должно иметь широкий набор инструментов как экономического, так и технического характера для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство", – уверен эксперт.

В свою очередь первый зампред Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, юрист Артем Кирьянов рассказал о большом количестве фейковой информации, направленной на нагнетение паники и усиление негативных настроений в обществе.

"Правовые инструменты в Российской Федерации должны иметь стандарты не ниже мировых. Здесь мы можем ссылаться на регулирование информационных угроз в Сети в целом ряде стран: это могут быть примеры и турецкого законодательства, и Австралии, и Китая, Индии, Израиля и т. д.", – считает юрист.

Для борьбы с цензурой западных компаний нужно создать соответствующую нормативно-правовую базу, убежден первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Потенциальным наказанием могут быть штрафы, ограничение деловой активности и рекламы на российскую аудиторию, невозможность исполнения госконтрактов, отметил он.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский считает, что глобальные IT-компании нужно ввести в российское правовое поле, обязав их открывать представительства в нашей стране. По этому вопросу нужно обращаться ко всем государственным органам, имеющим право законодательной инициативы, заявил журналист.

В пользу введения штрафов для западных IT-компаний высказался и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. А директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов призвал создать механизмы контроля над алгоритмами, которые используют западные IT-компании.

Общественная палата уже готовит проект цифрового кодекса РФ. Это будет единый документ, содержащий прозвучавшие в ходе круглого стола инициативы, резюмировал Александр Малькевич.