Конфеты с гениталиями единорога на упаковке возмутили екатеринбуржцев

В Екатеринбурге некоторых родителей маленьких детей возмутили продающиеся в продуктовых магазинах конфеты. На их обёртках изображён единорог с яичками.

Одна из жительниц обратила на это внимание, когда дочь принесла ей конфету и поинтересовалась, что изображено у него между ног. Представители сети магазинов заявили, что ограничений на продажу этих сладостей нет и прежде жалоб на них не поступало. Комментируя проблему в Сети, пользователи интернета посоветовали родителям учить своих детей анатомии человека, передаёт телеканал "360".