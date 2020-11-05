Конфеты с гениталиями единорога на упаковке возмутили екатеринбуржцев

В Екатеринбурге некоторых родителей маленьких детей возмутили продающиеся в продуктовых магазинах конфеты. На их обёртках изображён единорог с яичками.
Одна из жительниц обратила на это внимание, когда дочь принесла ей конфету и поинтересовалась, что изображено у него между ног. Представители сети магазинов заявили, что ограничений на продажу этих сладостей нет и прежде жалоб на них не поступало. Комментируя проблему в Сети, пользователи интернета посоветовали родителям учить своих детей анатомии человека, передаёт телеканал "360".
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