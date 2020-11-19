В России перестанут вручать свидетельства о браке и разводе

Руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров сообщил о планах по прекращению выдачи гражданам свидетельств о заключении и расторжении брака. В скором времени эти документы прекратят свое существование в привычном для россиян виде.
Вместо них появятся цифровые версии. При этом госслужащим предстоит оцифровать все подобные бумаги, выданные за последние 94 года – порядка 525 миллионов экземпляров. Однако Егоров отметил, что некоторые ЗАГСы смогут продолжить вручать гражданам копии свидетельств в качестве дани устоявшемуся обычаю, сообщает телеканал "360".
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