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Общество

Три города Московской области объединят в единый округ

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Депутаты Московской областной Думы приняли закон об объединении подмосковных городских округов Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский в единое муниципальное образование. По словам главы округа Ивантеевка Максима Красноцветова, жители городов поддержали эту инициативу.

Политик пояснил, что объединение положительно скажется на экономике муниципалитета. Кроме того, это позволит быстрее и качественнее решать проблемы строительства. благоустройства и ремонта дорог и упростит управленческие задачи, сообщает телеканал "360".

Автор: 19 ноября 2020, 17:23 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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