Три города Московской области объединят в единый округ

Депутаты Московской областной Думы приняли закон об объединении подмосковных городских округов Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский в единое муниципальное образование. По словам главы округа Ивантеевка Максима Красноцветова, жители городов поддержали эту инициативу.
Политик пояснил, что объединение положительно скажется на экономике муниципалитета. Кроме того, это позволит быстрее и качественнее решать проблемы строительства. благоустройства и ремонта дорог и упростит управленческие задачи, сообщает телеканал "360".
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