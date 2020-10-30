Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в октябре

Специалисты сервиса по трудоустройству "Работа.ру" рассказали, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в России за октябрь. Работа на всех попавших в список должностях оплачиваются в размере не менее 180 тысяч рублей в месяц.
Наибольшую зарплату предлагали успешному кандидату на должность ветеринара по вызову. Работодатель был готов платить сотруднику 300 тысяч рублей в месяц. При этом от соискателя требовался опыт работы всего лишь от одного года.
До 250 тысяч рублей мог получить монтажник-установщик изделий из искусственного камня, а бронза досталась вакансии стоматолога со стажем не менее пяти лет, которому предлагали зарплату до 200 тысяч рублей ежемесячно. На четвертом месте оказалась должность разработчика сервиса "СберАвто", сообщает РИА "ФАН".
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