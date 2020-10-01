Синоптики пообещали россиянам необыкновенно теплый октябрь

В Гидрометцентре России сообщили, что октябрь в этом году будет необычайно теплым. Температура воздуха будет превышать норму на один-два градуса.
В частности, второй месяц осени порадует погодой жителей Азиатской части России. Тем не менее, метеорологи ожидают, что дефицита осадков в октябре не будет. В столичном регионе первая неделя месяца выдастся сухой и солнечной: в ближайшие дни температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Голосуем
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Не Паша, а Маша!
Глиобластома
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
А вы натурал?
ТАТУ