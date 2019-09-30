Россияне определили черту бедности

Среднемесячный доход в 12,5 тысячи рублей в месяц можно назвать чертой бедности, считают опрошенные "Левада-центром" россияне, передает телеканал "360" со ссылкой на РБК. Так, около 40% респондентов признались, что их доходы ниже этой субъективной границы.
При этом сумма в 12 500 рублей на 11,6% выше установленного государством порога бедности. Как напоминает НСН, прожиточный минимум во втором квартале 2019 года был равен 11,2 тысячи рублей. Опрошенные респонденты также определили уровень дохода, который является нормальным – 38,1 тысячи рублей на человека в месяц, добавляет Царьград.
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