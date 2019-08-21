В семье Трампа произошло пополнение

В семье президента США Дональда Трампа произошло пополнение. Американский лидер стал дедушкой в десятый раз. Об сообщает НСН со ссылкой на личный микроблог наследника главы страны.
В своем Twitter-aккаунте Эрик Трамп разместил фотографию, сделанную в роддоме. На снимке он запечатлен вместе с супругой, сыном и новорожденной девочкой. "Лара Трамп и я рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя", – приводит его слова телеканал "360".
Напомним, Дональд Трамп был женат трижды. У президента пятеро детей и десять внуков: пятеро – от сына Дональда Трампа-младшего, трое – от дочери Иванки и двое – от наследника Эрика.
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