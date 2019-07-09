Шутки с правосудием на 8 лет

Люберецкий районный суд приговорил Константина Пономарева, известного громкими судебными тяжбами вокруг аренды дизельных генераторов, к восьми годам за преступления против правосудия. Но это еще не конец, и защите Пономарева предстоит подготовиться к новым судебным разбирательствам. Не исключено, что уже этой осенью могут начаться процессы по двум другим обвинениям – мошенничестве в отношении Кубаньэнерго и уклонении от уплаты налогов на восемь миллиардов рублей.

Люберецкая инстанция начала разбирать дело Константина Пономарева 13 декабря прошлого года. По версии следствия, Пономарев при участии адвоката Максима Загорского подкупил двух граждан и с их помощью инициировал в городе Раменское пять постановочных судебных процессов о клевете.

Решения по ним принимала мировой судья Наталия Богунова, одновременно признав еще и отсутствие у фигуранта долгов по налогам. Предполагается, что Пономарев использовал это как преюдицию, чтобы закрыть два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов, признанное одним из крупнейших в истории России.

Прокуратура оценила действия Пономарева на 306-ю статью УК РФ: "Заведомо ложный донос" и 307-ю "Заведомо ложные показания". В ходе процесса последняя отпала по нереабилитирующим основаниям – в связи с истечением срока давности и отказом Пономарева доказывать свою невиновность.

"Суд признал Пономарева и Загорского виновными по всем четырем эпизодам. Пономареву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, мера пресечения оставлена без изменения. Загорский приговорен к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с запретом заниматься юридической практикой на три года. Он будет взят под стражу в зале суда", – цитирует корреспондент Право.ру судью Ирину Журавлеву из зала суда.

Журавлева признала, что Пономарев дал в мировом суде заведомо ложные показания, создавая доказательства обвинения. "Они ввели суд в заблуждение, рассказывая о событиях, которые никогда не происходили. В результате преступная группа получила преюдициальное судебное решение, которое дало им преимущества".

После оглашения приговора Пономарев демонстративно написал маркером в клетке: "Хватит кошмарить бизнес", вместе с тем бизнес самого подсудимого строился как раз на судебных тяжбах, в которые втягивались клиенты, арендовавшие у его компаний дизельные генераторы. Среди них такие известные компании, как ИКЕА, Главстрой-СПБ, Raven Russia и компания Кубаньэнерго, которой понадобились энергоустановки для спасения республики Крым от энергетической блокады. История с "Кубаньэнерго" и привлекла внимание правоохранительных органов, когда компанию пытались просудить на пять миллиардов рублей.

Решение судьи совпало с ожиданиями экспертов, которые рассматривали дело в качестве проверки способности правосудия к самозащите. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявлял, что судебной власти необходимо "эффективно защищаться от мошенников и сутяжников, которые используют ее в своих целях". "Российская газета" прямо писала о процессе, что это "хорошая проверка правосудия, которое должно защитить как себя, так и всё общество, потому что подобные манипуляции могут быть использованы и другими злоумышленниками".

Наблюдатели не исключают, что новые процессы могут начаться уже осенью этого года, однако какой из них будет первым: покушение на мошенничество в особо крупном размере (статьи 30 и 159 УК РФ) или уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (статья 199 УК РФ) пока не известно.

Если суд вынесет новый приговор, срок содержания Пономарева в колонии может быть значительно увеличен.

Иван Любимов