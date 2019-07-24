В работе Facebook и Instagram произошел сбой по всему миру

Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Неполадки стали наблюдаться после 15:00 мск. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт Downdetector, который следит за популярными интернет-ресурсами.
На проблемы в работе Instagram пожаловались жители России, Украины, Польши, Литвы, США, Великобритании, Австрии, Германии, Италии, Португалии, Бразилии, Нидерландов и Швейцарии. Большинство пользователей (57%) столкнулись со сложностями при загрузке контента. Некоторые (34%) не смогли зайти в приложение, а другие (7%) – на сайт.
О сбое в работе Facebook рассказали жители США, Франции, Дании, Германии, Швейцарии, Ирландии, Хорватии и Бразилии. Многие юзеры (87%) сообщили о неполадках в работе сайта, остальные (12%) пожаловались на проблемы со входом в аккаунт, передает ТАСС.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как найти правильного спутника жизни?
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Шлифану пилотку
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Что такое чистая любовь?
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Отношения с двумя сестрами
Установила пароль на телефоне
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Токсикоз
Не говорит что любит