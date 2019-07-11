Звезда фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" умерла в возрасте 62 лет

Американская актриса Денис Никерсон умерла в возрасте 62 лет в больнице. Печальную новость сообщили близкие звезды.
Как передает телеканал "360", в конце июня женщина попала в реанимацию с пневмонией. С каждым днем артистке становилось только хуже – ее подключили к аппарату жизнеобеспечения. В среду, 10 июля, родственники решили отключить систему.
Напомним, Денис Никерсон прославилась благодаря роли Вайолет Борегард в картине "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Она также сыграла в лентах "Ноль до шестидесяти" и "Ребенок из стекла".
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