Юридический Левиафан: Майкл Редман нацелился на Россию

Эксклюзив Игры Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 4 июня
Лента новостей
21:01
Лорак решилась на перемены после предательства
20:56
В Тольятти перевернулся батут с детьми
20:36
"Чувствую себя геронтофилом!": Ирена Понарошку ошарашила странным признанием
19:53
НАТО готовит опасную провокацию у берегов Крыма
19:51
Мужчина с ножом напал на полицейских
19:46
Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
19:29
В Подмосковье пассажир искусал таксиста
19:04
Корчевников напугал народ расплывшимся лицом
18:39
Столичную школу эвакуировали из-за гранаты
18:07
"Подарок смерти": Седокову распекли за возмутительную выходку
17:55
Мишулина раскрыла скандальное предложение Первого канала
17:22
Четыре жертвы: в гостинице устроили стрельбу
17:16
"Солененького хочется": Муцениеце заговорила о новой беременности
17:12
В Парке Горького прошла "Арена Героев"
17:08
"Нас ждет сенсация": Водонаева сделала важное заявление о тайной дочери Лазарева
16:42
Аршавина прижали к стенке за долги
16:26
"Вынос мозга": Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным
16:16
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы
16:07
Мычит от удовольствия: сексуальную Семенович сняли в бане
16:00
"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва
15:21
Фанаты устроили попойку с песнями на могиле Началовой
15:16
В Башкирии легковушка сбила двух человек
14:48
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
14:44
Обнародовавший результаты ДНК-теста Борисов шокировал дочь известного актера
14:32
Под Москвой выстрелом в голову убили директора торгового центра
14:17
На юго-западе Москвы при пожаре погибли люди
13:56
Бродячий пес растерзал йоркширского терьера на глазах у хозяйки
13:48
"Целительную" могилу Началовой признали опасной
13:46
Мужчина напал на знаменитую певицу (видео)
13:37
Дмитрий Саблин: Севастополь нуждается в единстве власти
13:34
Под Москвой поймали торговца оружием
13:14
52-летняя Штурм оголилась и заявила о девственности
13:13
Приближающийся к Москве самолет готовится к экстренной посадке во Внуково
13:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года
13:04
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
12:27
"Припал к груди": Пригожин прилюдно прижался к жене магната
12:24
Возвращающему Крым Зеленскому отвесили смачную оплеуху
12:14
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
12:05
Панин занялся особо извращенным сексом
11:55
"Привыкли к силикону": Валерия обласкала грудь Кожевниковой
11:44
В Кузбассе на шахте произошло смертоносное обрушение
11:29
Под Белгородом легковой автомобиль угодил под поезд
11:27
Масляков выкинул Галкина из жюри КВН за "не те" оценки
11:09
Собчак закрыла грудью нажившего серьезные проблемы фаворита
11:01
В вологодской деревне три человека погибли в страшном пожаре
10:56
Такая старая?: народ вычислил настоящий возраст Юлии Меньшовой
10:39
Выявлены самые недолговечные смартфоны
10:38
17 детей в больнице: в школьный автобус влетел грузовик
10:27
Искусанная собакой дочь раскрыла все тайны Салтыковой
09:55
Под Екатеринбургом загорелись склады
09:51
Невеста Тимати показала живот после слухов о беременности
09:44
Кожа да кости: иссохшая донельзя Анджелина Джоли вышла в свет
09:24
Скалящаяся Собчак публично покаялась перед Бузовой
09:09
Дайнеко вывели из себя неадекватные алкоголики
08:48
"Ножки – как у козы рожки": Лещенко в мини-шортиках насмешил народ
08:26
Куда пойдут миллионы от продажи имущества Жанны Фриске
08:16
Собчак влезла в грязный скандал с Галкиным и Малаховым
08:11
"Еще немного и все!": Брежнева забралась на край крыши
08:10
В США раскрыли детали подлого удара по России
06:11
Подписчики атаковали Бородину за обман
04:17
Роковая случайность сгубила Степанова из "Обитаемого острова"
02:07
Воюющий с семьей Фриске "Русфонд" может остаться с носом
00:11
"Все сломать!" – хлебнувшая сполна Успенская решилась на крайние меры
23:15
Отпиарившийся на Мишулине самозванец Еремеев стал ведущим Первого канала
21:55
Умерла звезда сериала "Доктор Кто"
21:40
Лукашенко уходит: публично объявлено о преемнике Батьки
21:38
Дэвид Линч получил "Оскар" досрочно
21:21
Озвучена настоящая причина грызни Галкина и Малахова
20:55
Убитый в Подмосковье спецназовец спасал девушку от насильника
20:44
"Страшный": Топалов получил мощный пинок от близкого человека
20:33
Пристыженный Зеленский свалил вину за новый скандал на Порошенко
20:28
Колдун Бесов взвыл после безобразной вакханалии на могиле Началовой
19:58
"Хватит играть в детский сад!": Балинская закатила истерику на "Доме-2"
19:55
"Уже не народный?": Украинцы жестко унизили Ливанова
19:17
"И вы туда же!": Толкалина выставила напоказ задорные соски
18:49
"ЕР" разберется с отказом выплачивать пособия родителям детей-инвалидов
18:48
Календарь красоты на июнь 2019
18:45
Королева вышла из себя из-за ужасной несправедливости
18:28
Опубликованы подробности жуткого смертельного ДТП в Башкирии
18:17
Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает грязный скандал
17:47
"Подзаработал копеечку": разъяренный Галкин жестко приложил Малахова
17:39
Польских сделала внуку роковой подарок
17:30
Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере
17:30
Концерт The Chemical Brothers в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
17:21
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
17:13
Парламентарии России и Сербии укрепляют отношения двух стран
17:04
Володин предостерег США от вмешательства в дела других стран
16:53
Жуткое убийство молодой чиновницы возбудило Малахова
16:43
Трогательное интервью с одиноким Киану Ривзом оказалось фейком
16:27
Володин: Россия всегда поддерживает братскую Сербию
16:26
"Святая Юлия": россияне поддержали постройку храма в память о Началовой
16:26
Успенская боится собственную дочь
16:18
"Когда это закончится?": Исаева взвыла от нелепых слухов о Началовой
15:59
Внебрачные дети звезды кино заявились к Борисову
15:37
Карьера через постель
15:27
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина и Гуляев создадут сады в Москве
15:26
Арт-ярмарка Happy Market пройдет в дизайн-квартале "Флакон"
15:18
Завершен прием заявок на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
15:09
"Постоянно целуется и обнимается": Немоляева сообщила Корчевникову о ревности
14:58
Назван убийца спецназовца в Подмосковье
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
Грандиозному храму-памятнику в честь Началовой нашли место в Воронеже
"Безусловная Примадонна": Пугачеву решили наградить за заслуги перед родиной
Родителей напугали попой Седоковой и зубами Собчак
У кого лохмаче: Собчак надавала Бузовой пощечин из-за мужчины
Струсивший Трамп оправдался за оскорбление Маркл
Общество

Юридический Левиафан: Майкл Редман нацелился на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Пока Россия находится в жестком геополитическом противостоянии с Западом, на низовом уровне в нашей стране цветет и пахнет низкопоклонство перед иностранцами. Порой оно принимает самые причудливые формы. Например, на третьей ежегодной конференции Арбитражной ассоциации России в Москве, которая назначена на 6 июня, модератором приглашен директор британского фонда Burford Capital Майкл Редман.
прочитано 94 раза

На первый взгляд, заметить что-то необычное в выступлении британского гостя на конференции в России как будто нельзя. Однако секрет кроется в личности самого визитера и в целях, которые ставит перед собой возглавляемый им фонд. Они, кажется, выходят далеко за рамки научных дискуссий о юридической практике в стране.

ПО ТЕМЕ

Британская экспансия "Бурфорд Кэпитал"

Бизнесмен Ахмедов перешел в контратаку

Международный финансово-юридический консорциум Burford специализируется на инвестициях в судебные иски. Такой бизнес расцвел в странах, где действует англо-американское прецедентное право. Фонд получает процент от суммы, которую истец получает после выигрыша в процессе. Из-за высокой нормы прибыли инвестиции в иски превратились в целую индустрию. Инвестиционные фонды торгуют на бирже своими акциями и рекламируют высокую доходность своего бизнеса.

Тот же Burford, основанный в 2009 году, гордился ростом своих прибылей. Однако за последние полтора месяца акции фонда обвалились  почти на 20%. Не исключено, что причиной стала неудача юристов фонда в деле против российского предпринимателя Фархада Ахмедова. В результате репутация организации оказалась под ударом, и чтобы ее поддержать руководитель фонда отправился в Россию.

Скриншот: Bloomberg.com

Как оказалось, в нашей стране Майкла Редмана готовы принять с распростертыми объятиями. Судя по всему, он собирается научить своих российских коллег зарабатывать на судебных исках большие деньги. Такой урок хотели бы получить многие, тем более что в России инвестиции в судебные иски широкого распространения пока не получили.

Все это привело к тому, что Редман воспринимается как "гуру", открывающий своим последователям путь к несметным богатствам. Это мало отличает возникший образ от представителей зачастивших к нам заморских сомнительных "коучей", которые обещают золотые горы тем, кто последует их заветам.

При этом опасностями, которые может таить в себе для России компания Редмана, мало кто интересуются. Однако рассудительные эксперты считают, что деятельный иностранец способен спровоцировать цунами, которое накроет правовую систему всей страны.

Поговаривают, что в собственной компании Редмана до его перехода в Burford работали отставные сотрудники американских и британских спецслужб. А раз так, то он также может быть связан с рыцарями плаща и кинжала Ее Величества. Усугубляет ситуацию негласный обычай, когда руководство компаний, ведущих дела влиятельных российских предпринимателей, входит в высшие круги британского общества в обмен на что неформально обменивается информацией с секретными службами Туманного Альбиона.

Однако даже не это самая большая опасность, которую таит в себе проснувшийся интерес к России со стороны Burford. Существует вероятность, что Майкл Редман приезжает с целью внедрить практику инвестиций в судебные иски в Россию. Интерес фонда в таком случае очевиден: как первопроходцы они займут львиную долю нового рынка. Не меньше выгод получат политические круги Великобритании, хотя их интересуют вопросы совсем другого рода.

Фото: www.globallookpress.com

Дело в том, что в нашей стране действует континентальная (романо-германская) система права. Свое начало она берет еще от римского права и основывается на Кодексе Наполеона 1804 года и Германском гражданском уложении 1896 года. Германские правоведы разработали так называемую пандектную систему права. Ее приняла и Российская империя. И сейчас правовая система современной России продолжает оставаться близкой к германской.

Примечательно, что в Германии Редман планов развивать свой бизнес не строит. Там ему пришлось упереться в глухую стену, выстроенную местными юристами. В России же он, проработавший в Москве несколько лет и даже знающий русский язык, судя по всему видит хорошие шансы развернуть деятельность своего фонда. Серьезных препятствий для этого как будто не видно.

И для правовой системы нашей страны это может стать настоящей катастрофой. В России прецедент не является источником права. Он может только приниматься во внимание при разрешении споров. А для введения права судебного прецедента необходимо вносить изменения в Конституцию.

В статье 120 Основного закона России говорится, что судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону. Иначе говоря, попытки внедрить в судопроизводство в нашей стране юридическую практику англо-американской системы метят в ее конституционный строй.

Разумеется, проблем в российской судебной системе, которые требуют решений, хватает. В частности, она подвергается справедливой критике, когда вскрываются факты коррупции судов. Однако если российские юристы, вдохновленные предложениями Майкла Редмана, начнут развивать бизнес инвестиций в судебные иски, то правовое поле в стране рискует быть вовсе разрушено.

В итоге начнется война "всех против всех" как учил в своем "Левиафане" Томас Гоббс. Правовой хаос ослабит российскую экономику, а значит и ударит по политическим позициям. Возможно, именно этого добиваются те, кто одобряет экспансию Burford на российский рынок. Пока не стало слишком поздно этими вопросами должны заняться люди, кто по долгу службы отвечает за национальную безопасность России.

Автор: Геннадий Куприянов4 июня 2019, 22:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Вскрылась постыдная связь Зеленского с Януковичем
Лукашенко уходит: публично объявлено о преемнике Батьки
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Шоу-бизнес

Врачи борются за жизнь Алибасова
"Началова смотрит с небес и радуется": Исаева рассказала о судьбе дочери
"Никогда не обвиснет": Валерия показала свое самое молодое место
Лорак решилась на перемены после предательства

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Шоу-бизнес

Кожа да кости: иссохшая донельзя Анджелина Джоли вышла в свет

Голливудская актриса снова спровоцировала слухи об анорексии

Шоу-бизнес

"Нас ждет сенсация": Водонаева сделала важное заявление о тайной дочери Лазарева

Она поделилась своим мнением
Шоу-бизнес

"Вынос мозга": Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным

Артистка рассказала о браке с продюсером
Шоу-бизнес

Корчевников напугал народ расплывшимся лицом

Подписчики желают ведущему выздоровления

Гороскоп

Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
Дочь Алсу встретили овациями и криком
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru