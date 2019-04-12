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Общество

Бизнесмен Ахмедов перешел в контратаку

Фото: pixabay.com
В конце марта суд Дубая (ОАЭ) встал на сторону российского миллиардера Фархада Ахмедова в споре с теперь уже бывшей супругой Татьяной и ее британскими адвокатами и оставил за предпринимателем роскошную яхту Luna. После этого бизнесмен перешел в контратаку на своих оппонентов. 
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Как отмечает влиятельное британские издание Daily Mail, представители семейного трастового фонда, чьим владением и является яхта, подали встречный иск к экс-супруге миллиардера Татьяне Ахмедовой, а также юристам из лондонской юридической фирмы Burford Capital Investments. 

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По словам представителя адвокатов фонда Straight Trust, который принадлежит семье Ахмедова, в иске заявлена весьма солидная сумма – 65 миллионов английских фунтов. Именно столько составляют убытки, которые потерпела компания из-за незаконного ареста яхты Luna в феврале прошлого года, отметил представитель бизнесмена. Это стало возможным из-за действий гражданки Великобритании Татьяны Ахмедовой и юристов Burford.

Таким образом, миллиардер, ранее лишь защищавший в спорах с бывшей супругой, теперь переходит в контрнаступление и сам становится истцом. Солидная сумма иска к Татьяне свидетельствует о серьезных намерениях предпринимателя, желающего добиться справедливости в скандальном бракоразводном процессе.

Яхта оказалась в центре спора, ставшего одним из самых дорогих в истории. Татьяна Ахмедова пытается отсудить часть собственности бизнесмена, состояние которого, по оценке влиятельного издания Forbes, составляло в прошлом году 1,4 миллиарда долларов. С таким капиталом Ахмедов занимал 69-е место в рейтинге российских предпринимателей.

Фархад Ахмедов. Кадр youtube.com

Поженились Фархад и Татьяна еще в начале 90-х, а развелись в 2000-м, прожив в браке семь лет. Расторгнуть его было решено после измены Татьяны с IT-специалистом из Великобритании Марком Айлом.

Развод зарегистрировал Зюзинский районный суд столицы. Казалось бы, вопрос улажен. Но спустя почти два десятка лет вокруг самого факта развода была затеяна игра, ставки в которой оказались крайне велики.

Бывшая супруга бизнесмена обратилась в Высокий суд Лондона. Там постановили, что Фархад и Татьяна были женаты до 2013 года. Подобные "игры с датами" позволили Фемиде Туманного Альбиона обязать миллиардера выплатить экс-супруге почти 600 миллионов долларов. Предприниматель столь странное решение выполнять отказался, после чего суд наложил арест на его активы по всему миру.

Под ударом британской Фемиды оказалась и супер-яхта "Луна", находившаяся в Дубае. Что с ней делать власти эмирата решали год, все это время яхта простаивала, что само по себе наносило ущерб трастовому фонду. Более того, владельцы "Луны" понесли моральный ущерб, что также отражено во встречном иске Фархада Ахмедова к бывшей супруге и ее представителям.

При этом суд Дубая отказался исполнять требования британского правосудия, согласного которому яхту подлежало изъять и продать, а вырученные деньги перевести Татьяне. В суде эмирата решили, что вердикт лондонских коллег в ОАЭ силы не имеет.

Фото: www.globallookpress.com

Фархад Ахмедов и без того заплатил бывшей супруге немалую сумму, чтобы она жила в роскоши и комфорте, отмечает Daily Mail. В ее собственности оказался семейный дом в графстве Суррей стоимостью 20 миллионов фунтов, а также коллекция искусства, которая оценивается еще в 30 миллионов. В качестве "бонуса" – ежегодное содержание в несколько миллионов фунтов, которые предприниматель продолжает выплачивать бывшей супруге.

По всей видимости, теперь, после всех скандальных процессов, ситуация кардинально меняется. Татьяне Ахмедовой и ее британским юристам предстоит серьезно задуматься над тем, как противостоять искам бизнесмена. Как стало известно, кроме претензий со стороны трастового фонда, миллиардер намерен подать личный иск и потребовать 50 миллионов фунтов.

Не исключено, что в таких условиях бывшая супруга не раз вспомнила о давнем предложении Фархада Ахмедова о мировой сделке. Отказавшись от претензий, Татьяна могла бы получить 100 миллионов фунтов. Однако женщина на такой вариант не согласилась. Теперь же ее перспективы в споре с бизнесменом, мягко говоря, выглядят не столь впечатляющими. 

Автор: Иван Поляков12 апреля 2019, 16:08

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