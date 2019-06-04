В чае из пакетиков нашли кишечную палочку
Эксперты изучили 13 марок чая. Они сравнили между листовой и пакетированный чай каждого бренда.
В результате в десяти случаях качество листового чая оказалось выше. Однако у марок Greenffield, Lipton и Ahmad победило сырье в пакетированной продукции.
Также Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку. Там отметили, что их следы выявлены исключительно в пакетированном товаре.
Проверку провалили Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" – в них оказались опасные для здоровья микроорганизмы, сообщает Пятый канал.
А в листовом чае "Традиция" выявили следы пестицидов. Они часто вызывают аллергию, диатез и некоторые другие заболевания.
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