Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

WADA признало ошибки Макларена Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
16:30
Газманов заклеймил беглянку Максакову
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:23
На юге столицы до смерти забили пенсионера
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
11:06
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
13:57
Певица Жасмин теряет вес
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гузеева рассталась с мужем
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Лолите потребовалась операция после химии
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Общество

Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

Дмитрий Фирташ. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны.
прочитано 3070 раз

Австрийская прокуратура обжаловала решение земельного суда Вены об отказе экстрадиции Фирташа в США, сообщает РИА Новости. Вышестоящая инстанция удовлетворила требование обвинения и пообещала в скором времени предъявить письменное объяснение соответствующего постановления.

ПО ТЕМЕ

Миллиардер обвинил США в украинских бедах

Украинский бизнесмен "обанкротил" министров

Бизнесмена Фирташа вызвали на допрос

При этом судья пояснил, что последнее слово остается за министром юстиции Австрии. Отметим, что австрийский суд лишь принимает решение о выдаче подозреваемого другой стране, не разбираясь в деле по существу.

Однако через некоторое время после вынесения вердикта венские стражи порядка в том же здании вновь задержали Дмитрия Фирташа, сообщает в Facebook украинский журналист Сергей Щербина. По информации Reuters, запрос о поимке олигарха исходил от испанских властей. Представитель австрийской прокуратуры заявил, что действия полицейских не были напрямую связаны с решением суда. При этом он отметил, что "пока слишком рано говорить" о влиянии конфликта интересов Испании и США на решение об экстрадиции бизнесмена.

Между тем стало известно, что 17 февраля австрийский суд также получил ходатайство об экстрадиции бизнесмена в Испанию. При этом судья назвал недостоверной информацию о повторении монархией американского запроса на выдачу преступника, сообщает агентство "Интерфакс – Украина".

Отметим, что в пресс-службе Дмитрия Фирташа опровергли факт задержания бизнесмена. По словам представителя олигарха, сам предприниматель находится на совещании с адвокатами и ждет решения министра юстиции.

Напомним, Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, однако позднее был отпущен под подписку о невыезде после внесения залога в 125 миллионов евро. Соединенные Штаты требуют выдачи олигарха, так как предполагают, что олигарх для получения лицензии на разработку титанового месторождения дал индийским политикам взятку. Испанская корона, в свою очередь, обвиняет Фирташа в связях с преступной группировкой и отмывании десяти миллионов евро.

Автор: Константин Улюкаев21 февраля 2017, 20:44

комментарии

Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Шоу-бизнес

Ради кого Гузеева оставила мужа
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Шоу-бизнес

Гузеева рассталась с мужем

Телеведущая и ее супруг теперь живут отдельно друг от друга
Происшествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены

Сам мужчина пытался свалить вину за преступление на неизвестных грабителей
Политика

Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности
Шоу-бизнес

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Певица впервые после родов появилась на публике

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами

Спорт

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
Горящая детская больница в Твери попала на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru