Медиамагнат Руперт Мердок экстренно госпитализирован в США

Минувшей ночью медиамагната Руперта Мердока экстренно доставили в больницу, сообщает телеканал "360" со ссылкой на CNN. По данным американского СМИ, у него обострилась пневмония, диагностированная около трех недель назад.
Теперь 88-летний миллионер будет лечиться в госпитале в Лос-Анджелесе. Другие подробности пока не сообщаются.
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