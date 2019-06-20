Зеленский отменил школьную форму

Президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы. Об этом сообщается в документе на официальном сайте украинского лидера.
Отмечается, что родители учащихся давно выступали против школьной формы и даже составили петицию на имя главы страны. Как передает телеканал "360", постановление о введении подписал второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году.
Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Звезда вынуждена оставить работу
Подписчики высказали недовольство в адрес продюсера
Агент призвал не верить слухам
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Почему мужчины такие наглые?
Сделать ботокс
Брат оказался геем
Жанна Фриске
Ехать одной на море?..
Я переспал с родным братом
Раннее облысение
Что меняет роспись?
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Как бороться с завистью?
Навязчивая девушка
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Негры.
Посоветуйте комедию
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Она верит в гороскоп
Мачеха подкатывает к моему парню.
Вопрос админу