Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган

Владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира. Причина смерти пока не уточняется. В 2018 году мужчина перенес инсульт.
Информация появилась на сайте банка. "С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким , – приводит сообщение телеканал "360".
Как передает Life.ru, Владимир Коган в прошлом был совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга. В 2015 году он купил пакет акций "Уралсиба".
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