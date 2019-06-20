Прямая линия с Владимиром Путиным

Стартовала 17-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как правило, глава государства несколько часов общается с гражданами, отвечая на их вопросы.
По данным ВЦИОМ, за эфиром будут следить 75% россиян. При этом 29% намерены смотреть ее от начала до конца, 12% – лишь некоторые фрагменты, а 34% респондентов узнают ответы президента на интересующие их вопросы в новостях. Согласно последней информации, в Кремль поступило уже более одного миллиона вопросов.
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