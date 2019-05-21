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Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду

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Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сын певца был наказан за езду в нетрезвом виде, сообщает РИА ФАН.

Дело рассматривалось в особом порядке. Обвинение требовало лишения прав на три года. На заседание Тальков пришел с женой и двумя детьми, передает телеканал "360". "Мудрости нам всем. Я впредь не буду вступать в прения с сотрудниками ДПС", – прокомментировал он вердикт.

21 мая 2019, 12:15

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