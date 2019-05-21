Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду

Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Сын певца был наказан за езду в нетрезвом виде, сообщает РИА ФАН.
Дело рассматривалось в особом порядке. Обвинение требовало лишения прав на три года. На заседание Тальков пришел с женой и двумя детьми, передает телеканал "360". "Мудрости нам всем. Я впредь не буду вступать в прения с сотрудниками ДПС", – прокомментировал он вердикт.
Появились неожиданные данные
Общественность умилилась
Всплыл тайный отчет "отравителей"
Звезда пожаловалась на несправедливость
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Ищите мужика по расчету
2 года без секса
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Подруга замутила с моим бывшим
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Вернулся спустя год
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Замуж за иностранца
Она ушла к моему другу
Боюсь одиночества
Боюсь уколов, истерика
Тарасов передарил машину Бузовой
Не родись красивой, а родись счастливой
Шоу бизнес
Хочу вернуть старые отношения