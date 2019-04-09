"Импотенция Минздрава": врач высказал крамольное мнение о прививках
Такое мнение медик высказал на пресс-конференции "Прививка по закону: Минздрав против антипрививочников". Ячменев заявил, что есть мощное фармацевтическое лобби, которое имеет агентов влияния по всему миру.
В принятии закона заинтересованы определенные люди, полагает врач. Он отметил, что западные фармкомпании используют Россию в качестве лаборатории для экспериментов с вакцинами. "50% вакцин делают в Европе, 25% – в США. В России изготавливают только 5% вакцин", – цитирует Ячменева НСН.
Также доктор озвучил крамольное мнение о том, что вакцина – не только лекарство, но и бактериологическое оружие. Врач уверен, что у прививок есть множество побочных эффектов, о которых обязаны предупреждать пациентов медики. Ячменев добавил, что если этого происходить не будет, то "мы вернемся в средневековье".
По словам Ячменева, сегодня в России существует ювенальное лобби против родителей, дети которых не привиты. В отношении них, заявил медик, вводятся санкции – например, их детей не принимают в детсад. "Этот законопроект – профессиональная импотенция Минздрава", – заключил представитель Национального родительского комитета.
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