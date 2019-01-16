В Иркутске вакцинация довела двух школьниц до реанимации

Две жительницы Иркутска оказались в больнице после того, как им поставили прививку. Это произошло в местной общеобразовательной школе
Сообщается, что девочкам была оказана помощь. После того, как школьницам стало хуже, их положили в отделение реанимации клинической больницы. Сейчас жизни девочек ничего не угрожает, пишет "ФедералПресс".
Балерина попала в конфуз из-за стремления к идеальной фигуре
Родившая летом блондинка впервые продемонстрировала фигуру
Ведущего пытаются реанимировать
Меган и Кейт не могут найти общий язык