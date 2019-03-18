Мосгорсуд оставил за решеткой многодетную мать Александру Лисицыну

Московский суд упорно не хочет отпускать из следственного изолятора мать троих несовершеннолетних детей Александру Лисицыну. В заключении она находится почти пять месяцев. Все это время адвокаты пытаются вызволить Александру из СИЗО и изменить меру ее пресечения на домашний арест. Очередное заседание по резонансному делу состоялось в понедельник, 18 марта. Несмотря на все разумные и логичные доводы защиты, а также важные документы, свидетельствующие в пользу невиновности Лисицыной, Московский городской суд по каким-то причинам оставил многодетную мать за решеткой.



В заключении Александра Лисицына находится с середины ноября прошлого года. Тогда в ее квартиру пришли с обысками, а после она узнала, что обвиняется в мошенничестве в составе организованной преступной группы и может лишиться свободы на 10 лет.



Сложилась парадоксальная ситуация: адвокаты многодетной матери подчеркивают, что в деле фактически нет состава преступления, равно как и пострадавшего. Как отметил один из защитников Александры, член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе, женщину судят за то, что в 2014 году она задумалась о покупке земли в Подмосковье и выдала доверенность. Но дело не пошло, и вскоре Александра оставила затею. А в ноябре 2018 году на суде ей сообщают, что она якобы похитила девять земельных участков у лесного фонда, нанеся ущерб государству в размере более 37 миллионов рублей.

До недавнего времени суд продлевал срок заключения Александры на месяц. Но этого, видимо, показалось мало, поэтому 26 февраля Тверской районный суд увеличил время пребывания Лисицыной в СИЗО аж на два месяца – до 27 апреля. Защита не согласилась и подала апелляцию, которая рассматривалась Московским городским судом 18 марта.

К апелляции адвокаты предоставили важные документы, которые, уверены они, свидетельствуют о невиновности Александры. Защита попросила суд приобщить к материалам дела данные из территориального отдела Росеестра, что участки, в хищении которых обвиняют Лисицыну, поставлены на кадастровый учет в 2013 году и имеют кадастровый номер. О том же говорит и техническое заключение от 11 марта 2019 года. Более того, адвокаты разыскали распоряжение правительства Московской области от мая 1994 года о переводе земель из лесного в жилой фонд.

По словам защиты, на представленных документах (имеются в распоряжении редакции. – Прим. ред.) видно, что участки, якобы похищенные Лисицыной и земли Рослесхоза находятся через разрыв – от четырех до 60 метров, что подтверждают специалисты по кадастровому учету. Они подчеркивают, что земельные участки, числящиеся за многодетной матерью, встали на учет в апреле и мае 2013 года, то есть за год до того, как она выдала доверенность.

"Согласно данным публичной кадастровой карты, участки квартала 30, выделы 2-32, хищение которых как раз инкриминируется Лисицыной, находятся через дорогу от участков лесного фонда. Наложений и пересечений не имеется", – отметила в ходе заседания 18 марта Тамара Шустрова.

Несмотря на то, что разбирательство по резонансному делу ведется с апреля 2018 года, до сих пор непонятен и размер ущерба лесному фонду. Обвинение полагает, что Лисицына похитила девять земельных участков площадью 13500 квадратных метров, общая стоимость которых составляет около 37 миллионов рублей.

Адвокат Шота Горгадзе уверен: цифра абсолютно нереалистичная и, по сути, взята с потолка. "Лес как достояние страны продаваться не может, поэтому стоит около рубля.

Получается, что общая цена 13500 квадратных метров – порядка 15 тысяч рублей, но никак не 37 миллионов, о которых написало следствие", – подчеркнул юрист.

Нет ясности и в том, кого считать потерпевшей стороной. Рослесхоз, у которого Лисицына якобы похитила землю, никаких претензий не высказывает, отметил Горгадзе. "По сути, мы делаем за следствие его работу: приносим доказательства невиновности, представляем им кадастровую карту, техническое заключение, формируем материалы дела", – указывает юрист.

Глубокое недоумение у адвокатов и общественности вызывает и сам факт содержания Александры Лисицыной за решеткой. По мнению следствия, она может сбежать, уничтожить улики или иным путем препятствовать расследованию.

Доводы обвинения защита считает несостоятельными. Во-первых, все улики находятся у следствия, во-вторых, с другими фигурантами Лисицына не знакома. В-третьих, в современном мире есть множество других способов держать под контролем обвиняемого. Самый удобный – электронный браслет. Он не создает неудобств подследственному и в то же время позволяет следить за его передвижением. Сбежать с ним обвиняемый не сможет, а если и попытается, то будет быстро пойман.

Адвокаты и неравнодушная общественность неоднократно просили отпустить многодетную мать под домашний арест. Лисицына никогда не привлекалась к ответственности, у нее прекрасная характеристика, она активно участвует в общественной деятельности. Самое главное, что у нее на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, которые тяжело переживают расставание с мамой.

За Александру поручились многие известные и уважаемые люди – член Совета по правам человека Андрей Бабушкин, герой России Артур Чилингаров, сенатор Франц Клинцевич, председатель Союза ветеранов Афганистана юго-востока Москвы Владимир Костюченко и многие другие неравнодушные граждане. С личным поручительством выступил и Шота Горгадзе, пообещавший сдать адвокатское удостоверение, если многодетная мать, перейдя под домашний арест, будет препятствовать разбирательству.

К тому же следственные действия с Александрой, отмечают адвокаты, не проводятся с начала января. Зачем в таком случае держать многодетную мать за решеткой? Этим вопросом защитники Лисицыной и неравнодушная общественность задаются снова и снова, но ответа пока не находят. Слишком странной, во многом неестественной кажется черствость суда в отношении многодетной матери.

"Я не исключаю, что это заказ, что Лисицына используется в этом деле, чтобы выйти на каких-то людей, против которых, как думает следствие, она может дать показания. Человек ни в чем не виновен, но оговорит себя, лишь бы перестали пытать.

А содержание в сизо, когда тебя дома ждут трое маленьких детей – это настоящая пытка", – подчеркнул Шота Горгадзе.

Нахождение в СИЗО – колоссальное психологическое давление на человека, отметил руководитель информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис Солдатов. "Наверное, следствие считает, что женщину легче сломать", – предполагает правозащитник.

Месяцы за решеткой крайне негативно сказываются на здоровье Лисицыной. По словам адвокатов, у их подзащитной обострились хронические заболевания опорно-двигательной системы. Многодетная мать чувствует себя хуже с каждым днем, но должная медицинская помощь ей в СИЗО не оказывается, бьют тревогу защитники Александры.

На заседании 18 марта адвокаты ознакомили суд со всеми фактами и доводами в пользу освобождения Лисицыной из следственного изолятора. Однако по каким-то не совсем понятным причинам Мосгорсуд защите отказал и оставил многодетную мать за решеткой.

По словам Горгадзе, решением суда он не удивлен. "Я привык к тому, что доводы защиты игнорируются, но я не привык к тому, что они делаются так грубо. Александра Лисицына не имеет никакого отношения к совершению преступления, это очевидно даже не специалистам", – прокомментировал адвокат вердикт Мосгорсуда.

Уже не первый раз в ходе процесса судья перед вынесением решения удаляется в совещательную комнату лишь на несколько минут. Адвокаты сокрушаются: неужели представители Фемиды научились так быстро печатать и столь молниеносно принимать решения? Горгадзе не исключил, что решение было готово еще до начала заседания.

Но сдаваться адвокаты и общественность не собираются. Защита собирается обжаловать постановление Мосгорсуда, получить новые доказательства невиновности своей подзащитной и привлечь еще больше внимания к резонансному делу.