Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху
Как сообщили специалисты центра "Фобос", к выходным столбик термометра опустится до +12...+14. Погода на Пасху может сильно разочаровать москвичей. В воскресенье в столицу придут ливневые дожди.
28 апреля синоптики также прогнозируют повышенное атмосферное давление. В этот день метеозависимым людям следует быть осторожнее и следить за своим здоровьем, уточняет НСН.
Специалисты также делают неутешительные прогнозы на майские праздники. По словам экспертов, погода будет переменчивой. Температура снизится до +12...+17. "Солнце будет сменяться дождями и наоборот", – приводит слова ведущего специалиста центра Елены Волосюк "Экспресс газета".
Среда, 24 апреля, стала самым теплым днем этого года. Метеорологи зафиксировали температуру выше +20. "Прежний температурный максимум установлен 22 апреля – +18,8", – цитирует эксперта телеканал "360".
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