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Общество

Порошенко послали на Евровидение от Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Национальный отбор представителя Украины на Евровидение-2019 превратился в стране в полноценный самостоятельный конкурс. Страсти кипят, фанаты претендентов с упоением погрузились в схватку за своего кандидата. При этом самого достойного – своего президента Петра Порошенко – они почему-то не замечают.
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В национальной украинской битве за поездку в Тель-Авив определились 16 кандидатов. Дело дошло до полуфиналов: они пройдут 9 и 16 февраля. А 23 числа состоится финал, на котором и выберут участника, который поедет представлять Украину на Евровидении 2019.

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Однако самого перспективного кандидата в гонку не включили. Члену экспертного совета по развитию информационного общества Вадиму Манукяну даже стало обидно за Петра Порошенко.

"На мой взгляд, национальный отбор на Евровидение от Украины в этом году проводить совершенно пустое занятие. С апреля освободится от своих обязанностей Порошенко. И вот он – готовый кандидат на поездку на Евровидение", – сказал Манукян Дням.Ру.

Эксперт напоминает, что Порошенко только завершил свой триумфальный томос-тур по Украине. Президент сейчас чувствует себя сейчас как рок-звезда, весь аж светится. А к маю он будет идеально готов к конкурсу.

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"Вместо томоса дать Петру Алексеевичу в руки электрогитару – и пусть лабает. Петь он сносно умеет: в этом можно легко убедиться, в интернете есть его голосистые переливы на заседании Рады", - считает Манукян.

По словам эксперта, в похожем с Порошенко стиле как-то выступила на Евровидении финская группа "Лорди" – и победила.  Манукян не сомневается, что украинский лидер может повторить их успех. В Порошенко пропадает прекрасный артист, его надо срочно спасать – и Евровидение дает отличный шанс.

Автор: Андрей Евлампиев8 февраля 2019, 01:38
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