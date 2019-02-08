Порошенко послали на Евровидение от Украины
В национальной украинской битве за поездку в Тель-Авив определились 16 кандидатов. Дело дошло до полуфиналов: они пройдут 9 и 16 февраля. А 23 числа состоится финал, на котором и выберут участника, который поедет представлять Украину на Евровидении 2019.
Однако самого перспективного кандидата в гонку не включили. Члену экспертного совета по развитию информационного общества Вадиму Манукяну даже стало обидно за Петра Порошенко.
"На мой взгляд, национальный отбор на Евровидение от Украины в этом году проводить совершенно пустое занятие. С апреля освободится от своих обязанностей Порошенко. И вот он – готовый кандидат на поездку на Евровидение", – сказал Манукян Дням.Ру.
Эксперт напоминает, что Порошенко только завершил свой триумфальный томос-тур по Украине. Президент сейчас чувствует себя сейчас как рок-звезда, весь аж светится. А к маю он будет идеально готов к конкурсу.
"Вместо томоса дать Петру Алексеевичу в руки электрогитару – и пусть лабает. Петь он сносно умеет: в этом можно легко убедиться, в интернете есть его голосистые переливы на заседании Рады", - считает Манукян.
По словам эксперта, в похожем с Порошенко стиле как-то выступила на Евровидении финская группа "Лорди" – и победила. Манукян не сомневается, что украинский лидер может повторить их успех. В Порошенко пропадает прекрасный артист, его надо срочно спасать – и Евровидение дает отличный шанс.
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