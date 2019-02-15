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Общество

США готовятся рассекретить протокол о вскрытии Лесина

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Суд Вашингтона принял решение о том, что протокол вскрытия бывшего министра по делам печати и радиовещания России Михаила Лесина должно быть в ближайшее время предано гласности, передает НСН. Данные должны появиться в публичном доступе не позднее 20 февраля 2019 года.

Отметим, ранее власти американской столицы не хотели обнародовать никаких данных о результатах вскрытия Михаила Лесина. Репортер радиостанции "Свобода" Майк Экел, ссылаясь на закон США о свободе информации, через суд заставил их изменить свое мнение.

Напомним, 5 ноября 2015 года в номере одного из отелей Вашингтона было обнаружено тело Михаила Лесина. По первоначальным данным, его смерть наступила от сердечного приступа. Однако позже на теле обнаружили следы травм. Полиция настаивает, что выводы следствия не изменились и бывший российский министр, по их мнению, не был убит.

15 февраля 2019, 08:35

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